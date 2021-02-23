Мене туди ж: киянин показав фото з автозаку – його затримали на протесті на підтримку Стерненка

У Києві тривають протести на підтримку Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років позбавлення волі. Людей почали затримувати силовики. Серед них – киянин Іван Хромко, він опублікував фото з автозаку.

Також він запостив відео на задимленій вулиці. Найімовірніше, це були газові балончики, які правоохоронці використовували проти протестувальників.

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Іван Хромов зазначив, що встиг простояти на протесті лише 30 хвилин. Після цього його одразу затримали.

"Ну що ж таке. Тільки повірив у позитивні зміни у державі, а тут вирок Сергію Стерненку, а на акції у підтримку Сергія почали затримання. І мене туди ж", – написав у дописі Хромов.

Івана Хромка з іншими затриманими привезли у Печерський відділок поліції. Виданню "Ґрати" він розповів, що там поранених немає. Декому розірвали одяг, коли затримували, а декого побили.

Людей не тримають в автозаках, а випускають на територію відділку.

Протести на підтримку Стерненка: коротко