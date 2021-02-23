Димові шашки та сутички із поліцією: що відбувається під судом після вироку Стерненку – відео

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років в'язниці. Сотні обурених протестувальників кидали під будівлею суду димові шашки. Виникли зіткнення, правоохоронці застосовували проти людей газові балончики.

Під судом зібрались сотні людей, які прийшли підтримати Стерненка.

Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

Що відбувається біля суду

Після вироку у суді люди кричали "Ганьба", біля будівлі суду скандували "Стерненку – волю". Також палили шини.

Посеред вулиці люди встановили машину, аби перешкоджати авто, яке мало б їхати з воріт суду.

Так , активісти розділилися і перекривають виходи з суду, щоб Стерненко не забрали в СІЗО.

Через це почалися зіткнення з поліцією . Відтак Стерненка не вдалось вивезти з першого разу.

. Відтак Стерненка не вдалось вивезти з першого разу. Крім того кидали вибухові пакети.

Люди запевняють, що не очікували такого вироку, тож стоятимуть до останнього. Активісти наголошують, що надалі будуть виходити на протести у Києві.



Дим від шашок біля суду / Фото з телеграму "Український наступ"



Активісти біля суду / Фото з телеграму "Український наступ"

Що відомо про вирок Стерненку

Активіста засудили до 7 років та 3 місяців в'язниці, з конфіскацією половини майна.

Крім того, суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Активіст перебуватиме у СІЗО.

Однак Стерненко наголосив, що подаватиме на апеляцію.

Активіста вважають винним у викраденні Сергія Щербіча. Стерненко нібито хотів заволодіти його 300 гривнями. Сам активіст наголошував, що Щербіч – тітушка та проросійський колаборант.

Що відбувається під судом, дивіться відео: