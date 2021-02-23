Димові шашки та сутички із поліцією: що відбувається під судом після вироку Стерненку – відео

Джерело:24 канал
Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років в'язниці. Сотні обурених протестувальників кидали під будівлею суду димові шашки. Виникли зіткнення, правоохоронці застосовували проти людей газові балончики.
Під судом зібрались сотні людей, які прийшли підтримати Стерненка.
Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми
Після вироку у суді люди кричали "Ганьба", біля будівлі суду скандували "Стерненку – волю". Також палили шини.
Люди запевняють, що не очікували такого вироку, тож стоятимуть до останнього. Активісти наголошують, що надалі будуть виходити на протести у Києві.
Дим від шашок біля суду / Фото з телеграму "Український наступ"
Активісти біля суду / Фото з телеграму "Український наступ"
Що відбувається під судом, дивіться відео: