Димові шашки та сутички із поліцією: що відбувається під судом після вироку Стерненку – відео
Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років в'язниці. Сотні обурених протестувальників кидали під будівлею суду димові шашки. Виникли зіткнення, правоохоронці застосовували проти людей газові балончики.
Джерело:24 канал
Під судом зібрались сотні людей, які прийшли підтримати Стерненка.
Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми
Що відбувається біля суду
Після вироку у суді люди кричали "Ганьба", біля будівлі суду скандували "Стерненку – волю". Також палили шини.
- Посеред вулиці люди встановили машину, аби перешкоджати авто, яке мало б їхати з воріт суду.
- Так, активісти розділилися і перекривають виходи з суду, щоб Стерненко не забрали в СІЗО.
- Через це почалися зіткнення з поліцією. Відтак Стерненка не вдалось вивезти з першого разу.
- Крім того кидали вибухові пакети.
Люди запевняють, що не очікували такого вироку, тож стоятимуть до останнього. Активісти наголошують, що надалі будуть виходити на протести у Києві.
Дим від шашок біля суду / Фото з телеграму "Український наступ"
Активісти біля суду / Фото з телеграму "Український наступ"
Що відомо про вирок Стерненку
- Активіста засудили до 7 років та 3 місяців в'язниці, з конфіскацією половини майна.
- Крім того, суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Активіст перебуватиме у СІЗО.
- Однак Стерненко наголосив, що подаватиме на апеляцію.
- Активіста вважають винним у викраденні Сергія Щербіча. Стерненко нібито хотів заволодіти його 300 гривнями. Сам активіст наголошував, що Щербіч – тітушка та проросійський колаборант.
Що відбувається під судом, дивіться відео:
Поділитися новиною