Силовики під Офісом Президента укріплюють власні сили

У Києві ввечері 23 лютого тривають масові протести, які спалахнули через сумнівний вирок Сергію Стерненку. Неподалік від Офісу Президента виникли сутички між протестувальниками й правоохоронцями. Останні не справляються з потоком людей, тож почали укріплювати власні сили.

Загалом під час протестів і сутичок, що відбулися після них, силовики здійснили декілька спроб відсунути натовп протестувальників від воріт Офісу Президента.

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У такий спосіб правоохоронцям вдалося відсунути натовп на близько 100 метрів від воріт.

Втім, впоратися з кількома тисячами протестувальників вони не змогли. Тож силовики почали укріплювати власні позиції.



Силовики укріплюють власні сили під ОПУ / Скриншот з відео

Раніше до працівників поліції вже приєдналися бійці Національної гвардії. Тим часом у поліції повідомили про 17 затриманих на протестах. Вони буцімто порушували правопорядок.



До охорони ОПУ залучили Нацгвардію / Скриншот з відео

Чому виникли протести 23 лютого