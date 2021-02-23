Силовики під Офісом Президента укріплюють власні сили
У Києві ввечері 23 лютого тривають масові протести, які спалахнули через сумнівний вирок Сергію Стерненку. Неподалік від Офісу Президента виникли сутички між протестувальниками й правоохоронцями. Останні не справляються з потоком людей, тож почали укріплювати власні сили.
Джерело:24 канал
Загалом під час протестів і сутичок, що відбулися після них, силовики здійснили декілька спроб відсунути натовп протестувальників від воріт Офісу Президента.
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У такий спосіб правоохоронцям вдалося відсунути натовп на близько 100 метрів від воріт.
Втім, впоратися з кількома тисячами протестувальників вони не змогли. Тож силовики почали укріплювати власні позиції.
Силовики укріплюють власні сили під ОПУ / Скриншот з відео
Раніше до працівників поліції вже приєдналися бійці Національної гвардії. Тим часом у поліції повідомили про 17 затриманих на протестах. Вони буцімто порушували правопорядок.
До охорони ОПУ залучили Нацгвардію / Скриншот з відео
Чому виникли протести 23 лютого
- Одеський суд 23 лютого виніс сумнівний вирок активісту Сергію Стерненку в справі 6-річнох давнини про викрадення людини. Активіста відправили за ґрати на 7 років.
- У різних містах України, зокрема в більшості обласних центрів, люди вийшли на протести, щоб висловити свою незгоду з таким "правосуддям".
- Здебільшого акції пройшли мирно, але в Києві правоохоронці не підпустили протестувальників до Офісу Президента. Спершу все було мирно, та потім спалахнули сутички.
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