Рекомендуємо Фарба змиється, ганьба влади – ніколи, – Стерненко написав новий лист із СІЗО

Серед "жовтих жилетів" не було помітних митців. Це були реальні пролетарі, які часто-густо й речення без помилки написати не могли, але влада йшла з ними на діалог. Тримала руку на пульсі. Намагалася дійти консенсусу. Терпляче зачищалося все, що погромили les casseurs (окремий рух завзятих вандалів, Києву такого і в страшних снах не снилось, якщо що).

Справа Влада Сорда – це неприпустимо!

Те, що робиться зараз в Україні, виглядає мені куди гниліше. Я про справу Влада Сорда і не тільки. Але спершу – ​про нього.

Отже, що ми маємо. Людина-ветеран. Ця ж людина – ​митець. Це значить, що людина має підвищену чутливість до світу, питань справедливості й наруги в принципі. А тепер додайте ПТСР і прикиньте, на що перетворюються нерви.

Що ви зробили для його психологічної реабілітації? А для психологічної реабілітації тисяч інших ветеранів – ​що? В мене теж би здали нерви.

Додайте сюди ще те, що людина вже півтора роки ходить на ваші фейкові засідання до Ріфмастера. Серед ночі, чи коли ви там ще їх призначаєте, ті ваші слухання в дусі "ні кує, ні меле". Скільки-скільки там відсотків матеріалів вивчено по справі Андрія? В мене теж би здали нерви.

Зверніть увагу! Це провокація, протест хочуть дискредитувати, – юрист про свастику на будівлі ОП

Додайте свіжу справу Стерненка, де "потерпілий" виступає головним свідком, якого блогер викрав з метою отримання 300 грн. (Теж здають нерви, знаєте) Скільки років, кажете, йому світить по цій "справі?"

Свастику намалювали. Жахіття. А нічого, що її намалювали вже після відходу протестувальників? І це задокументовано операторами? Не бентежить, ні? Груба, груба й некрасива підстава.

Хто ви такі, щоб так поводитись стосовно власних громадян?

А взагалі то все це змити – ​і теги, і свастику ацетоном (чи навіть рідиною для зняття лаку, "по-багатому") не так то й дорого коштує. Вікна вставити теж. Як платник податків я згодна на ці витрати. Не з вашої ж кишені платиться, не бійтеся. Із наших. А ми вже якось витерпимо. Можете навіть штраф впаяти митцеві – це якось логічніше, ніж 7 років за бите скло і теги фарбою. От тільки не нийте, ладно? Бо наші нерви це не витримають.

Навіть якщо Сорд провокатор – ​він громадянин. А ви – ​влада, і вам дозволено менше, ніж йому.

У нього є право вам тикати факи, а у вас – ​ні. Навіть у ваших приватних сторінках на Facebook – ​ні. (Привіт раднику Арестовичу. Французи б уже давно розбомбили усе відомство після такого). Хто ви такі, щоб так поводитись стосовно власних громадян? Ви вже визначтеся: або ви наглі шмаркачі, і тоді що ви тут робите, або ви влада.

До теми Справедливість влади: чому погром на Банковій став важливішим за ключові проблеми

А влада має вийти на діалог із невдоволеними громадянами. Ігнор тут не проходить. Хто б за вас не голосував на минулих виборах, вони явно не це вибирали.