У М'янмі силовики розстріляли щонайменше 34 протестувальників: нападали й на медиків

У М'янмі на акціях протесту, які тривають ще з початку лютого, силовики розстріляли протестувальників. Внаслідок дій загинули 34 особи. Ще десятки – поранені.

Акції не припиняються – 3 березня був вже 30-й день протесту у М'янмі. Він став трагічним.

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34 загиблих – це найбільша щоденна кількість вбитих з початку протестів. Силовики вистрілювали з рогатки по демонстрантах, переслідуючи їх. Вони навіть жорстоко били бригаду швидкої допомоги.

Також вони застосовували сльозогінний газ, світло-шумові гранати та гумові кулі. Відомо, що кількість вбитих може бути значно більшою. До прикладу, місцеве телебачення підрахувало 38 смертей.

Рада безпеки ООН планує знову зібратися для того, аби обговорити ситуацію у цій країні.