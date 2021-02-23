Протестувальники закидали ОПУ шашками й почали розходитись – відео

У Києві 23 лютого під час протестів через вирок Сергію Стерненку силовики не підпустили протестувальників до Офісу Президента. Через це останні закидали подвір'я на Банковій димовими шашками.

Протестувальники почали кидати димові шашки й піротехніку на подвір'я Офісу Президента, адже їх туди не підпустили силовики.

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Коли з-за паркану, який охороняють кілька колон силовиків, почав поширюватися густий дим, протестувальники зустріли його схвальними вигуками.

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Протестувальники почали розходитись

Організатори акцій протесту в українських містах повідомили про проведення нової акції. Її призначили на 12 годину суботи, 27 лютого. Місце проведення все те ж – Офіс Президента.

Після цього протестувальники почали повільно розходитися. До Офісу Президента їх силовики так і не підпустили.



Протестувальники почали розходитися з-під Офісу Президента / Фото "Страна"

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