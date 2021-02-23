Протестувальники закидали ОПУ шашками й почали розходитись – відео
У Києві 23 лютого під час протестів через вирок Сергію Стерненку силовики не підпустили протестувальників до Офісу Президента. Через це останні закидали подвір'я на Банковій димовими шашками.
Джерело:24 канал
Протестувальники почали кидати димові шашки й піротехніку на подвір'я Офісу Президента, адже їх туди не підпустили силовики.
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Коли з-за паркану, який охороняють кілька колон силовиків, почав поширюватися густий дим, протестувальники зустріли його схвальними вигуками.
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Протестувальники почали розходитись
Організатори акцій протесту в українських містах повідомили про проведення нової акції. Її призначили на 12 годину суботи, 27 лютого. Місце проведення все те ж – Офіс Президента.
Після цього протестувальники почали повільно розходитися. До Офісу Президента їх силовики так і не підпустили.
Протестувальники почали розходитися з-під Офісу Президента / Фото "Страна"
Коротко про протести під ОПУ
- Візуально понад 1 тисяча людей зібралися в Києві 23 лютого, щоб висловити свою незгоду з сумнівним вироком Сергію Стерненку.
- Втім, до Офісу Президента їх не підпустили силовики. Спершу ситуація була цілком мирною, але згодом між двома сторонами спалахнули сутички.
- Поліція повідомила про 17 затриманих на протестах. Також відомо про щонайменше 7 постраждалих.
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