Протести ФОПів у Києві "розхитали" політики, – політолог
Протести ФОПів, які відбуваються на Майдані Незалежності в Києві, "розхитали" політики. Ці акції розпочалися ще тоді, коли касові апарати не були відтермінованими, а пакет – не прийнятим.
За інерцією протест ще частково залишається, бо не всі учасники акції розуміють, що вже прийняли, а що ні. Про це розповів політолог Олег Саакян у програмі "6/9" на 24 каналі.
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За його словами, коли відбуваються подібні акції, то протестувальники зазвичай висувають 1 – 3 вимоги, але не близько 6, як це відбувається тепер.
Стає зрозуміло, що таким чином намагаються охопити якомога більше людей, а це вже штучна річ,
– заявив Саакян.
На думку політолога, якщо громадян щось турбує, то вони виходять на протест, забуваючи все інше, бо їх "дістала несправедливість". Натомість тепер аудиторія висуває багато різних вимог.
Саакян зазначив, що деякі з них навіть суперечать одна одній, адже стосуються абсолютно різних категорій.
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Політолог розповів, що наразі на протестах є деякі підприємці, для яких ситуація в Україні є наболілою. Однак є й учасники, яких туди привезли з певною метою.
Протести ФОПів у Києві: коротко
- Підприємці 15 грудня 2020 року вийшли на протест з гаслом: "Бізнес має працювати! Локдаун – зло!". Акція розпочалась мирно, однак під час встановлення наметів на Майдані Незалежності спалахнули сутички.
- Окрім скасування карантинних обмежень, підприємці вимагають, щоб депутати анулювати обов'язкове введення касових апаратів.
- 17 грудня протести ФОПів ще тривають. Близько сотні підприємців залишилися у центрі Києва на нічну вахту.
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