Протести ФОПів, які відбуваються на Майдані Незалежності в Києві, "розхитали" політики. Ці акції розпочалися ще тоді, коли касові апарати не були відтермінованими, а пакет – не прийнятим.

За інерцією протест ще частково залишається, бо не всі учасники акції розуміють, що вже прийняли, а що ні. Про це розповів політолог Олег Саакян у програмі "6/9" на 24 каналі.

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За його словами, коли відбуваються подібні акції, то протестувальники зазвичай висувають 1 – 3 вимоги, але не близько 6, як це відбувається тепер.

Стає зрозуміло, що таким чином намагаються охопити якомога більше людей, а це вже штучна річ,

– заявив Саакян.

На думку політолога, якщо громадян щось турбує, то вони виходять на протест, забуваючи все інше, бо їх "дістала несправедливість". Натомість тепер аудиторія висуває багато різних вимог.

Саакян зазначив, що деякі з них навіть суперечать одна одній, адже стосуються абсолютно різних категорій.

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Політолог розповів, що наразі на протестах є деякі підприємці, для яких ситуація в Україні є наболілою. Однак є й учасники, яких туди привезли з певною метою.

Протести ФОПів у Києві: коротко