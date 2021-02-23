Протести через вирок Стерненку: у Житомирі правоохоронці жорстко затримують людей – відео
У Житомирі відбуваються протести через вирок активісту Сергію Стерненку. Правоохоронці затримують людей.
Джерело:фейсбук Юлії Чепюк
Люди стояли з плакатами, прапорами України й УПА та скандували "відпустіть".
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Що відбувалось у Житомирі
Активісти на центральній площі у Житомирі почали палити шини. Очевидці в мережі пишуть, що поліція "пакувала" їх.
Ми виходимо на вулиці наших міст не за Стерненка, а за себе! Тому що не можемо більше жити в країні, де влада кидає за грати активістів та музикантів, але відпускає мусорів, які вбивають дітей, ґвалтують жінок, фальсифікують справи,
– заявила активістка Чепюк.
На відео видно, як між правоохоронцем та мітингувальником виникла штовханина. Попри затримання, демонстранти продовжили акцію.
Дивіться відео затримань 18+ (присутня нецензурна лексика):
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