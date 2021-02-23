Нещадний вирок Стерненку: активісти анонсували масштабні протести – коли та де збиратимуться

23 лютого 2021 , 12:22
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі. Українське суспільство обурилося – у соцмережах анонсують та закликають до масштабних протестів.

Українці збиратимуться на акції протесту у різних містах країни. Зокрема, у Києві прийдуть під Офіс Президента.

До теми Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

Небайдужі почнуть висловлювати своє невдоволення щодо вироку о 20:00.

Також протести анонсували у Львові. Там зберуться у центрі міста о 19:00.

Під судом, де оголошували вирок Стерненку, вже стались перші сутички.

Стерненка вивезли з будівлі суду: відео сутичок

Стерненка засудили: головне

  • Сергія Стерненка 23 лютого визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима.Мовиться про 300 гривень.
  • За словами самого Стерненка, Щербіч є тітушкою та проросійським колаборантом. Додав, що уся справа базується лише на свідченнях Щербіча.
  • У соцмережі досить бурхливо відреагували на вирок.