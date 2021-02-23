Нещадний вирок Стерненку: активісти анонсували масштабні протести – коли та де збиратимуться

Джерело:24 канал
Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі. Українське суспільство обурилося – у соцмережах анонсують та закликають до масштабних протестів.
Українці збиратимуться на акції протесту у різних містах країни. Зокрема, у Києві прийдуть під Офіс Президента.
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Небайдужі почнуть висловлювати своє невдоволення щодо вироку о 20:00.
Також протести анонсували у Львові. Там зберуться у центрі міста о 19:00.
Під судом, де оголошували вирок Стерненку, вже стались перші сутички.
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