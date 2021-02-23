Нещадний вирок Стерненку: активісти анонсували масштабні протести – коли та де збиратимуться
Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі. Українське суспільство обурилося – у соцмережах анонсують та закликають до масштабних протестів.
Джерело:24 канал
Українці збиратимуться на акції протесту у різних містах країни. Зокрема, у Києві прийдуть під Офіс Президента.
До теми Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми
Небайдужі почнуть висловлювати своє невдоволення щодо вироку о 20:00.
Також протести анонсували у Львові. Там зберуться у центрі міста о 19:00.
Під судом, де оголошували вирок Стерненку, вже стались перші сутички.
Стерненка вивезли з будівлі суду: відео сутичок
Стерненка засудили: головне
- Сергія Стерненка 23 лютого визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима.Мовиться про 300 гривень.
- За словами самого Стерненка, Щербіч є тітушкою та проросійським колаборантом. Додав, що уся справа базується лише на свідченнях Щербіча.
- У соцмережі досить бурхливо відреагували на вирок.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter