Якщо буде імітація судової реформи, протести будуть масштабнішими, – Рябошапка

Українці масово вийшли на акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7,3 років позбавлення волі. Вони вважають вирок несправедливим. Якщо й надалі судової реформи не буде – протести спалахнуть значно масштабніше.

Таку думку висловив ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка. Він зауважив, що протести 23 лютого показали, що для українців одним з пріоритетів є питання справедливості і безпеки.

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За словами Рябошапки, люди побачили, що немає в Україні справедливого суду. Саме тому для президента Володимира Зеленського пріоритетом має бути справжня судова реформа, радикальні заходи з очищення і перезавантаження судової влади.

"Президент 1,5 роки обіцяє про судову реформу. Пройшов рік, ми отримали ситуацію – Стерненка засудили і українці вийшли з вимогою, щоб їхнє право було реалізоване", – сказав ексгенпрокурор.

Якщо президент буде зволікати з реформою – імітація нічого не змінить і протести будуть ще масовішими. Тоді в Банкової не буде іншого вибору, ніж послухати людей,

– заявив Рябошапка.

Скільки часу потрібно на судову реформу

Ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак зазначав, що на судову реформу Україні необхідно 2 роки. Водночас Рябошапка запевнив, що це надто багато – в України немає стільки часу.

"Україна не має 2 років, ми маємо це зробити набагато швидше. Ми робили переоцінювання прокурорів за 1 рік, а їх понад 10 тисяч. Суддів вдвічі менше, тому цю процедуру можна було б реалізувати за пів року", – наголосив він.

Також, як зауважив Рябошапка, кілька місяців необхідно, щоб прийняти законопроєкт про судову гілку влади.

Протести на підтримку Стерненка: що відомо

Сергія Стерненка засудили до 7,3 роки позбавлення волі нібито через викрадення людини з метою заволодіння 300 гривнями.

Українців обурило рішення, тому у різних містах 23 лютого, у день оголошення вироку, спалахнули масові протести на підтримку активіста.

Зокрема, на Банкову киян не впускали правоохоронці. Через це між протестувальниками та силовиками сталися сутички.



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