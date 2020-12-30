За весь час незалежності Білорусі у 2020 році репресії проти журналістів були найжорсткішими. Зокрема, під час протестів силовики затримували сотні працівників ЗМІ. Окрім цього, у журналістів фіксували рани та гематоми внаслідок побиття.

З початку року журналістів затримували 477 разів. Такі дані оприлюднила Білоруська асоціація журналістів, повідомляє Naviny.by. Цікаво Лукашенко перестав бути "бацькою", – журналістка про протести в Білорусі Варто відзначити, що багато журналістів затримували неодноразово. Причина затримань Найголовнішою причиною у 2020 році стали протести проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Саме після 9 серпня, коли відбулися вибори президента Білорусі, таких випадків побільшало. Покарання для журналістів Як відомо, 15 журналістів перебувають під кримінальним переслідуванням, ще 9 – у слідчих ізоляторах, проти них порушено кримінальні справи. Працівники медіа 97 разів відбували адміністративний арешт, загальна кількість днів перебування за ґратами – понад 1200. Випадки насильства Приблизно 62 журналісти були жертвами насильства з боку силовиків. До слова. Під час протестів у серпні силовик спеціально цілився, аби вистрілити з вогнепальної зброї в журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську. Вона все ж постраждала. Відео пострілу можна подивитись тут. Штрафи та припинення роботи За 2020 рік 4 білоруські газети були змушені зупинити роботу – нові випуски не з'являлись.

Під час протестів обмежували доступ до понад 50 сайтів ЗМІ та суспільно-політичних ресурсів.

Сума штрафів окремим журналістам і ЗМІ сягнула майже 60 тисяч рублів – це 660 тисяч гривень. Протести у Білорусі: останні новини Традиційно білоруси виходять на марш у неділю. Так трапилось і 27 грудня 2020 року. Марш відбувся у кількох містах одночасно.

Марші та пікети тривали і в Мінську, Гродно та Жодино.

Загалом у цей день силовики затримали щонайменше 20 мітингувальників.