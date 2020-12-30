Протести у Білорусі: скільки журналістів затримали у 2020 році
За весь час незалежності Білорусі у 2020 році репресії проти журналістів були найжорсткішими. Зокрема, під час протестів силовики затримували сотні працівників ЗМІ. Окрім цього, у журналістів фіксували рани та гематоми внаслідок побиття.
З початку року журналістів затримували 477 разів. Такі дані оприлюднила Білоруська асоціація журналістів, повідомляє Naviny.by.
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Варто відзначити, що багато журналістів затримували неодноразово.
Причина затримань
Найголовнішою причиною у 2020 році стали протести проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Саме після 9 серпня, коли відбулися вибори президента Білорусі, таких випадків побільшало.
Покарання для журналістів
Як відомо, 15 журналістів перебувають під кримінальним переслідуванням, ще 9 – у слідчих ізоляторах, проти них порушено кримінальні справи.
Працівники медіа 97 разів відбували адміністративний арешт, загальна кількість днів перебування за ґратами – понад 1200.
Випадки насильства
Приблизно 62 журналісти були жертвами насильства з боку силовиків.
Штрафи та припинення роботи
- За 2020 рік 4 білоруські газети були змушені зупинити роботу – нові випуски не з'являлись.
- Під час протестів обмежували доступ до понад 50 сайтів ЗМІ та суспільно-політичних ресурсів.
- Сума штрафів окремим журналістам і ЗМІ сягнула майже 60 тисяч рублів – це 660 тисяч гривень.
Протести у Білорусі: останні новини
- Традиційно білоруси виходять на марш у неділю. Так трапилось і 27 грудня 2020 року. Марш відбувся у кількох містах одночасно.
- Марші та пікети тривали і в Мінську, Гродно та Жодино.
- Загалом у цей день силовики затримали щонайменше 20 мітингувальників.
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