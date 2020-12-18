Білорусь підписала угоду про співпрацю з Федеральною службою військ Нацгвардії Росії. Відтак, якщо білоруські силовики почнуть ще більш жорстокі розгони протестів разом з Росгвардією, то протести в країні можуть перейти в "гарячу фазу".

Але її викличе саме рішення про залучення російських силовиків. Адже суспільство в країні буде відкрито протистояти спробам зовнішнього втручання. Про це в ефірі 24 каналу розповів лідер білоруського руху "За свободу" Юрій Губаревич.

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Він зауважив, що це рішення влади є прямим порушенням білоруської конституції. Згідно з нею, неможливо мати на території Білорусі представників воєнних чи силових структур з інших країн. Тим паче, якщо вони ще й беруть участь у розгонах протестів і протидіють мирним жителям.

Активіст пригадав, що в перші дні тижні серйозних протестів виникала розмова про введення Росгвардії для допомоги білоруським силовикам. Зараз білоруські представники Лукашенка повернулися до цієї теми.

Напевно вважають, що не можуть впоратися власними силами. Найімовірніше, що це є спробою залякати протестувальників,

– відзначив він.

І додав, що люди продовжують масово виходити на протести. Тож Лукашенко не бачить іншого варіанту вирішення проблеми, як посилення силового тиску.

У КДБ Білорусі заявили, що готуються до "гарячої війни"

Очільник КДБ Іван Тертель заявив, що у країні нібито реалізовують сценарій "кольорової революції". Тому влада навіть готується до варіанту "гарячої війни".

На думку Юрія Губаревича, це може свідчити, що влада прекрасно розуміє сьогоднішній стан білоруського суспільства. І те, що проблему для Лукашенка, пов’язану з протестами, не вдалося вирішити.

"І навряд чи влада зможе це зробити найближчі 1,5 – 2 роки. Про це також заявив глава КДБ", – підсумував білоруський активіст.

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