Провокації під Офісом Президента вдалося стримати, – голова УДО
Керівник управління державної охорони Сергій Рудь вважає, що правоохоронці не допустили провокацій 20 березня від стінами ОП. Ті, хто "навандалив" має відповідати за свої дії і УДО цьому сприятиме.
Джерело:Укрінформ
Рудь підкреслив: згідно з Конституцією кожна людина має право на думку і висловлення. Цього ніхто не забороняє, а люди можуть приходити на Банкову й демонструвати свою позицію.
До речі Збитки на 2 мільйони гривень: в ОП відреагували на погром під час акції на підтримку Стерненка
До провокацій не дійшло
Втім очільник УДО наголосив: при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, хуліганства. Усього того, що, за його словами, допустили вчора.
Проте до провокацій все ж не дійшло, за словами Рудя.
Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута,
– розповів начальник УДО.
Демократичність Зеленського
Рудь нагадав: ворота до Офісу Президента залишаються відчиненими. Так вирішив президент Зеленський після інавгурації 20 травня 2019 року. Тому всі питання демократичності, зокрема на вчорашній день, були показані.
Усі матеріали: фото, відео, інформація УДО будуть надані правоохоронцям. Відтак цим подіям буде дана окрема оцінка, після якої винні мають бути покарані.
Протест під Офісом Президента: головне
- Увечері 20 березня, на День народження Стерненка, активісти прийшли на Банкову.
- Вони вимагали звільнення Стерненка, кидали в будівлю Офісу Президента файєри та розбили шибки.
- Офіс Президента розмалювали балончиками та облили фарбою.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав частину протестувальників провокаторами.
- Під час сутичок затримали чоловіка, який виявився ветераном АТО і засновником видавництва "Дім химер" Влада Сорда.
- У МВС оприлюднили відео, на якому нібито саме він розбивав вікна в будівлі Офісу Президента.
- Сорду висунули обвинувачення за статтею про хуліганство.
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