Керівник управління державної охорони Сергій Рудь вважає, що правоохоронці не допустили провокацій 20 березня від стінами ОП. Ті, хто "навандалив" має відповідати за свої дії і УДО цьому сприятиме.

Рудь підкреслив: згідно з Конституцією кожна людина має право на думку і висловлення. Цього ніхто не забороняє, а люди можуть приходити на Банкову й демонструвати свою позицію.

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До провокацій не дійшло

Втім очільник УДО наголосив: при цьому не можна допускати вандалізму, провокацій, хуліганства. Усього того, що, за його словами, допустили вчора.

Проте до провокацій все ж не дійшло, за словами Рудя.

Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута,

– розповів начальник УДО.

Демократичність Зеленського

Рудь нагадав: ворота до Офісу Президента залишаються відчиненими. Так вирішив президент Зеленський після інавгурації 20 травня 2019 року. Тому всі питання демократичності, зокрема на вчорашній день, були показані.

Усі матеріали: фото, відео, інформація УДО будуть надані правоохоронцям. Відтак цим подіям буде дана окрема оцінка, після якої винні мають бути покарані.

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