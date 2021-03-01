У Росії відреагували на заяву МЗС України щодо нападу на працівника українського консульства в Санкт-Петербурзі. Тут традиційно висловили подив щодо таких слів. Також наголошують, що "підстав для протесту у бік російської влади немає".

Від імені російського зовнішньополітичного відомства виступила його офіційна представниця Марія Захарова. Вона, зокрема, наголосила, що в Києві інциденту надали зовсім інше забарвлення, аніж це зробили в Москві.

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Деталі заяви Захарової

Так звана дипломатка зауважила, що Україна мала б подякувати Росії за допомогу, яку та нібито надала. Мовиться про дії російських медиків, правоохоронців і представників консульства.

Замість цього українська сторона вважала за потрібне вказати на нездатність російських правоохоронних органів запобігати та реагувати на такі дії, зажадала розслідувати інцидент і покарати причетних до нього осіб,

– зауважила Захарова.

За її словами, подібна реакція Києва викликає подив. Адже начебто немає підстав для вираження протесту та пред'явлення претензій до представників російських органів влади.

"Хотіли б нагадати українській стороні про її власну хронічну бездіяльність, яку ми спостерігаємо щоразу, коли біля посольства і генконсульств Росії в Україні безчинствують націоналістично налаштовані молодики. Досі не розслідували численні напади на російських диппредставників, підпали автомобілів, псування майна. Нікого не встановили та не притягнули до відповідальності", – наголосила Захарова.

На завершення вона порекомендувала колегам із МЗС України краще навести лад у себе вдома та забезпечити умови для нормальної роботи російських представництв.

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