Наведіть лад у себе, – Захарова про протест України через напад на консульство в Петербурзі
У Росії відреагували на заяву МЗС України щодо нападу на працівника українського консульства в Санкт-Петербурзі. Тут традиційно висловили подив щодо таких слів. Також наголошують, що "підстав для протесту у бік російської влади немає".
Джерело:МЗС Росії
Від імені російського зовнішньополітичного відомства виступила його офіційна представниця Марія Захарова. Вона, зокрема, наголосила, що в Києві інциденту надали зовсім інше забарвлення, аніж це зробили в Москві.
До теми МЗС вимагає розслідування нападу на працівника генконсульства України в Санкт-Петербурзі
Деталі заяви Захарової
Так звана дипломатка зауважила, що Україна мала б подякувати Росії за допомогу, яку та нібито надала. Мовиться про дії російських медиків, правоохоронців і представників консульства.
Замість цього українська сторона вважала за потрібне вказати на нездатність російських правоохоронних органів запобігати та реагувати на такі дії, зажадала розслідувати інцидент і покарати причетних до нього осіб,
– зауважила Захарова.
За її словами, подібна реакція Києва викликає подив. Адже начебто немає підстав для вираження протесту та пред'явлення претензій до представників російських органів влади.
"Хотіли б нагадати українській стороні про її власну хронічну бездіяльність, яку ми спостерігаємо щоразу, коли біля посольства і генконсульств Росії в Україні безчинствують націоналістично налаштовані молодики. Досі не розслідували численні напади на російських диппредставників, підпали автомобілів, псування майна. Нікого не встановили та не притягнули до відповідальності", – наголосила Захарова.
На завершення вона порекомендувала колегам із МЗС України краще навести лад у себе вдома та забезпечити умови для нормальної роботи російських представництв.
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Що цьому передувало
- 19 лютого у Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України на військовослужбовця Держприкордонслужби напав громадянин Росії. Прикордонник охороняв українську дипустанову.
- Зловмисник завдав прикордоннику 2 ножових поранення. На щастя, вони виявилися не смертельними.
- Згодом росіянина затримали. Йому вже обрали запобіжний захід – протягом найближчих 2 місяців перебуватиме під вартою.
- 23 лютого МЗС України висловило протест своїм колегам із Росії через інцидент. Речник відомства Олег Ніколенко підкреслив, що Україна вимагає проведення всебічного розслідування, покарання винних і забезпечення охорони українських дипустанов.
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