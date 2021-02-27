Влада вже злякалась, всі знають, чим це закінчується, – Устінова про протести за Стерненка

В Києві під Офісом Президента почалися протести проти вироки активісту Сергію Стерненку, якого засудили до 7 років тюрми. Якщо вимоги активістів на Банковій не почують, люди планують й надалі виходити на мітинги.

Депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова вважає, що 27 лютого має стати гучним дзвіночком для влади. Вона сказала: "Насправді, те, що прибрали кордон з поліцією і немає фактично ніяких провокацій і штовханини, говорить про те, що влада вже злякалась".

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"Якщо ніхто не вийде з ОП і не будуть почуті вимоги, люди збиратимуться й надалі. А ми знаємо, чим це закінчується в Україні, українці просто так не відступають", – заявила Устінова.

Чого вимагають активісти

Серед основних вимог активістів до влади, за її словами, є:

перевести Сергія Стерненка до СІЗО Києва , бо в Одесі на нього скоювали 3 напади, ці напади мали на меті вбити його. Зараз його життя під небезпекою.

, бо в Одесі на нього скоювали 3 напади, ці напади мали на меті вбити його. Зараз його життя під небезпекою. розпочати судову реформу , аби забезпечити справедливий суд для в'язнів Зеленського, зокрема Стерненка та Антоненка. Казали "прийде весна – будемо саджати", але не тих посадили, не корупціонерів, а активістів, волонтерів з проукраїнською позицією.

, аби забезпечити справедливий суд для в'язнів Зеленського, зокрема Стерненка та Антоненка. Казали "прийде весна – будемо саджати", але не тих посадили, не корупціонерів, а активістів, волонтерів з проукраїнською позицією. відставка Ірини Венедіктової з посади генпрокурорки. Адже саме руками цієї людини та через її прокурорів, на жаль, були сфабриковані справи.

"Нам потрібна реформа і поліції, і судів, і прокуратури. Але ми розуміємо, що головного немає в країні – це справедливості. Щодо судової реформи, я хочу, щоб всі розуміли, що президент єдина людина в країні, яка може подати закон про судову реформу. Ті законопроєкти від Зеленського, за які проголосували і зараз лежать в парламенті, це фейк, а не судова реформа", – наголосила депутатка.

За її словами, для того, щоб провести судову реформу, треба насамперед очистити ті органи, які займаються суддями, – Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Якщо ці органи будуть очищеними і добір здійснюватиметься на прозорих умовах, тоді це допоможе очистити систему.

Відставка Венедіктової

"Фізичні підписи будемо збирати наступного тижня, коли буде сесія. Але я вам скажу, що достатня кількість людей писали мені, не лише з фракції "Голос", що вони будуть підтримувати відставку Венедіктової", – додала Устінова.

Протест на підтримку Сергія Стерненка в Україні: дивіться пряму трансляцію



Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу