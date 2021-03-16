Серія зґвалтувань у Рівному: суд не починається вже рік – активісти влаштували протест

У Рівному активісти та жертви зґвалтувань протестували проти запобіжного заходу чоловіку, якого звинувачують у численних сексуальних нападах. Попри наявність доказів і офіційне обвинувачення від поліції, судовий процес не починається вже рік.

Одна з жінок впізнала свого кривдника, а поліція зібрала достатньо доказів. Нещодавно звинуваченому обрали запобіжний захід – його відпустили під домашній арешт.

До теми Жорстоке вбивство 7-річної Марії Борисової: кого саме підозрює поліція

Протести під судом

Затягування судового процесу та домашній арешт обурили жертв зґвалтувань. Одна з них записала відеозвернення, яке опублікувала на своїй сторінці у фейсбук. Там вона закликала жителів Рівного прийти до суду, щоб підтримати жінок перед початком чергового засідання у справі.



Люди прийшли підтримати жертв імовірного ґвалтівника / Фото Суспільного

Під судом зібралися кілька десятків людей. Однак засідання вкотре не відбулося. Прокурор окружної прокуратури повідомив, що адвокат обвинуваченого вимагає відводу судді, оскільки вважає її упередженою в цій справі. Від детальних коментарів журналістам адвокат відмовився та не озвучив позицію захисту.

Як обвинувачений намагався втекти непоміченим

Чоловік вийшов із суду через чорний хід і сів до автомобіля, але протестувальники перегородили дорогу.

Дружина обвинуваченого вийшла з машини та в суперечці намагалася звільнити проїзд.

Сам обвинувачений під час суперечки наполягав на своїй невинності в цій справі.

Згодом автомобілю допомогли проїхати правоохоронці.

З боку протестувальників у машину полетіли яйця: відео з фейсбуку Вікторії Мамотюк

Про які зґвалтування мовиться

Серія нападів із сексуальним насильством почалась у Рівному ще у 2013 році. Саме тоді до поліції почали надходити повідомлення про зґвалтування в міському парку "Гідропарк".

Нападник вистежував жінок у темну пору доби, накидався ззаду й душив.

Зверніть увагу У ліфті заліз рукою під пальто дівчинки: у Кривому Розі затримали педофіла

Спогади жінок, які постраждали

Одна з жертв розповіла, що чоловік тягнув її в кущі, ігноруючи вмовляння та будь-які пропозиції відкупитися. Але її врятувало те, що поряд проїжджав велосипедист.

Жінка припускає, що це був один із перших нападів, оскільки надалі чоловік у своїх діях був жорстокішим і впевненішим.



Місце біля якого відбувалися напади / Фото BBC

Інша жінка розповіла, що зловмисник одразу схопив її рукою за шию та почав душити.

Перше, що почула: "Зараз я тебе вб'ю!" Я казала, що я – бабуся, але він поставив на коліна і ґвалтував так, як хотів,

— розповіла Людмила, одна з потерпілих.

Як тривали розшуки

Пошук цього ґвалтівника тривав кілька років. Розслідування ускладнювала відсутність системності. Напади траплялися нерегулярно: інколи по 2 на рік, а інколи з перервою на кілька років.

Слідство стверджує, що ґвалтівника знайшли лише завдяки вдалому збігу обстави. Чоловік у серпні 2019 року напав на свою сусідку.

Ким виявився звинувачений

Коли жінка, впізнала головного підозрюваного, ним виявився 32-річний сім'янин. До цього він не мав жодних проблем із законом.

Поліція схиляється до того, що саме він винен у цілій серії нападів. Чоловік усі звинувачення відкидає.

Як розвивалося слідство

Звинуваченому повідомили про підозру в скоєнні чотирьох зґвалтувань і двох спробах це зробити.

Слідство провело експертизи ДНК, зібрало інші докази та передало їх до суду. Заступник керівника поліції Рівненщини наполягає на тому, що цих доказів цілком достатньо для притягнення до відповідальності за напади .

Як затягується судовий процес

Справа перебуває в суді вже майже рік, однак не відбулося навіть підготовчого засідання.

Як розповів адвокат потерпілої, часто не повідомляли про дату засідання, вони були за кордоном, а прокуратура та суд не забезпечували все необхідне для засідання в режимі відеоконференції.

Також прокурор, який займався справою, не пройшов атестацію весною.

До речі У Львові 15-річний хлопець побив жінку до смерті: підлітку повідомили про підозру

Чому підозрюваного відпустили під домашній арешт

Адвокат аргументував потребу домашнього арешту ти, що у звинуваченого на утриманні є безробітна дружина та малолітня дитина. Також чоловік добре зарекомендував себе в слідчому ізоляторі. Рішення про домашній арешт ухвалили в суді без участі потерпілих.

Чоловік має залишатись під домашнім арештом до квітня.