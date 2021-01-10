У селищі Високий Харківського району пів сотні людей перекрили трасу. Вони вимагають зниження комунальних тарифів.

Протестувальники незадоволені зокрема високими тарифами на транспорт газу. Про це повідомили на сайті Depo.Харків.

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Як протестують

Очевидці опублікували відео того, як приблизно 50 громадян постійно крокують пішохідним переходом біля поліцейського посту в селищі міського типу Високий Харківського району.

Перекрито трасу М-18 (Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта). В акції беруть участь до пів сотні громадян. Забезпечують охорону публічного порядку на місці акції 15 поліціянтів,

– зазначили в поліції.



Люди перекрили трасу / Фото Depo.Харків



Протестують проти підвищення тарифів / Фото Depo.Харків

Мітинг на Харківщині: дивіться відео

Протестувальники тримають плакати:

"STOP геноцид";

"Люди не бидло";

"Ні тарифогеноциду".

Мітингувальники пропускають спецтранспорт, а також кожні 15 хвилин – інші автомобілі. Очевидці зазначили, що наразі на місці акції затору немає.

Протести на Харківщині: коротко