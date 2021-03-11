Конституційний Суд призначив спеціальне засідання, аби розглянути питання про істотний дисциплінарний проступок відстороненого голови КСУ Тупицького. Він у свою чергу таке рішення вже нібито скасував.

Про те, що проступок Тупицького невдовзі розглядатимуть, повідомив під час засідання Великої палати Конституційного Суду заступник голови Сергій Головатий. Наразі саме він виконує обов'язки голови КС.

Раніше Суд завернув позов Тупицького щодо його відсторонення Зеленським

Про який проступок Тупицького йдеться

Про те, що таке засідання відбудеться вже наявне розпорядження. Тема того, що саме там розглядатимуть сплила саме на засіданні КС 11 березня. Суддя Віктор Кичун хотів внести питання про розгляд проступку Тупицького до порядку денного.

Однак, як зазначив виконувач обов'язків голови КС Сергій Головатий, це не потрібно робити, оскільки вже є окреме розпорядження. Суддям відомо, що засідання буде 17 березня.

Засідання відбудеться для розгляду звернення про:

вчинення суддею Тупицьким істотного дисциплінарного проступку,

грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками,

Це, як зазначили у зверненні, є несумісним зі статусом судді або виявленням його невідповідності займаній посаді.

Тупицький скасував розпорядження

Як повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп і журналіст Сергій Лещенко, розглядати питання про проступок Тупицького ініціювало ДБР.

Але через півтори години це розпорядження Головатого сам Тупицький скасував як незаконне. Його розляд він нібито переніс на наступну середу.

Іншими словами, Тупицький продовжує себе вважати головою КС і блокує розгляд питання свого звільнення. Головатий не здався і спробує провести засідання в четвер,

– написав Лещенко.

Тим часом, суддям КС роздали під розписку два томи матеріалів, зазначає Лещенко:

Через Зуєвський завод. Через публікації на сайті КС рішень Тупицького вже після його відсторонення. Щодо обставин перебування Тупицького в окупованому Криму.

Відсторонення Тупицького

Олександра Тупицького відсторонив президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року.

Проти Тупицького тоді ж порушили кримінальне провадження. Справа про підкуп свідка та надання неправдивих свідчень.

Спроби Тупицького повернутись до виконання своїх обов'язків у КСУ поки невдалі.

Касаційний адміністративний суд залишив без розгляду його позов – через протермінування часу оскарження.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу