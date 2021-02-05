Життя забрала куля снайпера: на Миколаївщині попрощались з Дмитром Власенком – відео

Джерело:"Суспільне. Миколаїв"
Морський піхотинець Дмитро Власенко загинув 2 лютого на Донбасі. Убив 38-річного воїна ворожий снайпер. З героєм попрощались у рідній Грушівці, Первомайського району, Миколаївської області.
В останній путь провести військового прийшли близькі, друзі та, звісно, побратими.
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За словами військовослужбовця Віталія Алєксєєва, Дмитро понад все любив Україну і був дуже відданий своїй справі. Загиблий був дуже добрим та відважним.
Такої самої думки про полеглого героя й у його батальйоні.
Він уже раніше був у бойових діях, при чому в конкретних, реальних. Був з тих бійців, які взірцеві у всьому,
– розповів заступник командира 503-го ОБМП з морально психологічного забезпечення Петро Олексюк.
Джерело: фейсбук 503-го окремого батальйону морської піхоти
Дивіться відео прощання з загиблим Дмитром Власенком / Відео "Суспільне. Миколаїв":