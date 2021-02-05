Життя забрала куля снайпера: на Миколаївщині попрощались з Дмитром Власенком – відео

Морський піхотинець Дмитро Власенко загинув 2 лютого на Донбасі. Убив 38-річного воїна ворожий снайпер. З героєм попрощались у рідній Грушівці, Первомайського району, Миколаївської області.

В останній путь провести військового прийшли близькі, друзі та, звісно, побратими.

До теми Загиблим на Донбасі виявився старший матрос Дмитро Власенко

Власенко був взірцевим військовим

За словами військовослужбовця Віталія Алєксєєва, Дмитро понад все любив Україну і був дуже відданий своїй справі. Загиблий був дуже добрим та відважним.

Такої самої думки про полеглого героя й у його батальйоні.

Він уже раніше був у бойових діях, при чому в конкретних, реальних. Був з тих бійців, які взірцеві у всьому,

– розповів заступник командира 503-го ОБМП з морально психологічного забезпечення Петро Олексюк.

Що відомо про Дмитра Власенка

Джерело: фейсбук 503-го окремого батальйону морської піхоти

Загиблому було 38 років.

В українського військового залишилися батьки.

Власенко служив у 503-му батальйоні морських піхотинців понад 3 роки.

На певний час робив у службі перерву, проте знову повернувся на Донбас.

Загинув Дмитро Власенко біля Шумів. Вогнепальне поранення виявилось несумісне з життя.

Дивіться відео прощання з загиблим Дмитром Власенком / Відео "Суспільне. Миколаїв":