Проросійські бойовики у п'ятницю, 15 січня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-окупанта створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.

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Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду – виїзду "Станиця Луганська" – щоденно та "Новотроїцьке" – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! За розпорядженням Командувача Об'єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08:00 до 16:00.

Що відомо про статистику перетинів КПВВ за останній тиждень

Прикордонники оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію 2 615 людей, на контрольовану урядом України територію – 2 730 людей.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 16 транспортних засобів перетнули лінію розмежування та попрямували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 63 особи та 12 транспортних засобів попрямували у напрямку контрольованої території.

Окрім цього, проросійські бойовики не допустили 5 осіб на тимчасово окуповану територію України. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Важливо! Усім, хто намагається потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованого Донбасу проводять температурний скринінг. Також обов'язковою є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Окрім цього, громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції.