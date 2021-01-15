Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: окупанти блокують дорожні коридори
Проросійські бойовики у п'ятницю, 15 січня, продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Найманці країни-окупанта створюють перешкоди для перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Складна ситуація спостерігається на п'ятьох КПВВ. Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ.
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Окупанти дестабілізують обстановку на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду – виїзду "Станиця Луганська" – щоденно та "Новотроїцьке" – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про статистику перетинів КПВВ за останній тиждень
- Прикордонники оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію 2 615 людей, на контрольовану урядом України територію – 2 730 людей.
- Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 16 транспортних засобів перетнули лінію розмежування та попрямували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 63 особи та 12 транспортних засобів попрямували у напрямку контрольованої території.
- Окрім цього, проросійські бойовики не допустили 5 осіб на тимчасово окуповану територію України. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.
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