Пропонували неіснуючу валюту: кіберполіція викрила фінансову піраміду

Кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди. Її організатори ошукали 55 тисяч вкладників. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.

Схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років з Київщини та Черкащини.

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Деталі шахрайської схеми

Фігуранти справи створили власний вебсайт. На ньому вони пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, що пов'язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для інвестування люди купували сертифікати вартістю від 300 до 300 000 гривень. Натомість організатори обіцяли щоденний прибуток від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. До речі, мовилося про нібито 350% річних.

Внутрішню валюту зловмисники пропонували конвертувати у криптовалюту. Втім через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо.

Крім того, ціна на криптовалюту була нижчою у понад 100 разів від тієї, котру зазначали організатори.



Правоохоронці викрили шахрайську фінансову піраміду

Скільки збитків завдали шахраї

За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень.

Поліцейські провели 11 обшуків за місцями проживання, в автівках фігурантів та у магазині з продажу електротехніки. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці.

Правоохоронці вилучили:

серверне обладнання,

комп'ютерну техніку,

гроші,

банківські картки,

чеки про купівлю іноземної валюти,

подарункові сертифікати фінансової піраміди,

чорнові записи,

мобільні телефони.

За фактом відкрили кримінальне провадження через шахрайство. Наразі тривають слідчі дії.

Поліцейські викрили фінансову піраміду: відео



Зловмисники ошукали 55 тисяч вкладників