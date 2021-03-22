Пропонували неіснуючу валюту: кіберполіція викрила фінансову піраміду

Джерело:Нацполіція
Кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди. Її організатори ошукали 55 тисяч вкладників. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.
Схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років з Київщини та Черкащини.
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Фігуранти справи створили власний вебсайт. На ньому вони пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, що пов'язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.
Для інвестування люди купували сертифікати вартістю від 300 до 300 000 гривень. Натомість організатори обіцяли щоденний прибуток від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. До речі, мовилося про нібито 350% річних.
Внутрішню валюту зловмисники пропонували конвертувати у криптовалюту. Втім через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо.
Крім того, ціна на криптовалюту була нижчою у понад 100 разів від тієї, котру зазначали організатори.
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За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень.
Поліцейські провели 11 обшуків за місцями проживання, в автівках фігурантів та у магазині з продажу електротехніки. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці.
За фактом відкрили кримінальне провадження через шахрайство. Наразі тривають слідчі дії.
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