Міністерство цифрової трансформації вже у квітні 2021 року запустить в застосунку "Дія" нову функцію – реєстрація місця проживання онлайн. Розробники зазначили, що це найбільш популярна державна послуга серед українців.

Водночас відповідна послуга є однією з найбільш бюрократизованих. Наразі для оформлення прописки треба спочатку прийти в Центр надання адміністративних послуг.

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До ЦНАП потрібно принести всі необхідні документи, зокрема з військкомату, також має з'явитись власник квартири – тільки після цього можна проводити процедуру. Проте у Мінцифри обіцяють все повністю змінити.

"Прибираємо офлайн з усього процесу. Тобто людина зможе сформувати свою частину заяви на порталі "Дія" або в мобільному застосунку", – повідомив керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік.

За його словами, так само відповідне сповіщення отримає власник житла, який зможе заповнити свою частину заяви, підписати її цифровим підписом та підтвердити те, що він готовий прописати людину.

Чи безпечною буде функція

Водночас розробники зазначили, що для людей, які не готові переходити повністю в онлайн, залишається доступною традиційна форма прописки офлайн.



"Дію" регулярно перевіряють / Фото Vesti.ua

Разом із запуском нової послуги виникає логічне питання – наскільки безпечно довіряти онлайн сервісу свої персональні дані. Мстислав Банік завірив, що побоюватися витоку даних не варто, адже "Дія" не зберігає інформації, а також вони регулярно перевіряють свою систему на міцність.

У нас в грудні провели велике тестування – з пошуку вразливості в "Дії". На щастя для нас, протягом цього "хакатону" не знайшли вразливостей, які були б пов'язані з користувачами,

– розповів керівник проєкту "Дія".

Експерти з кібербезпеки запевнили, що наразі важко не надавати свої персональні дані державним онлайн-сервісам. У майбутньому це зробити буде майже неможливо.

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Водночас ніхто не може гарантувати, що не буде витоку цих даних. Проте можна застосувати превентивні методи, мовиться саме про так звані інвестиції в освіту людей, які будуть з цим працювати, тобто підбір якісних кваліфікованих кадрів.

Чому деякі послуги не варто переводити в онлайн

Утім від введення в дію нової державної послуги онлайн гірше не стане, адже майже всі особисті дані і так вже давно можна знайти в даркнеті.



Особисті дані громадян не захищені від даркнету / Фото Unsplash

На думку члена правління Інтернет асоціації України Максима Тульєва, перевести певні повсякденні послуги в онлайн за допомогою "Дії" можна вже зараз, однак є функції, які мають залишатись офлайн поки вона не стане більш досконалою.

Спершу онлайн "прописка" буде доступна лише для власників ID-паспортів. Проте розробники зазначили, що незабаром вона стане доступною для всіх українців, у всіх регіонах.