"Прописка" не має значення: нові правила отримання номерних знаків

Міністерство внутрішніх справ створило та ввело у дію наказ, який передбачає зміни у реєстрації номерних знаків. Відтепер номери не залежатимуть від місця "прописки" власника транспорту.

З 2 березня у дію вступив наказ №166 Міністерства внутрішніх справ України. У ньому зазначені єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них.

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Що передбачає наказ

У наказі мовиться про встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик номерних знаків, зокрема:

правила застосування;

типи;

основні розміри.

Основні нововведення

Відповідно до наказу, визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу буде за місцем здійснення реєстрації або перереєстрації.

Сервісні центри МВС видають номерні знаки лише своєї області. Натомість раніше це залежало від місця "прописки" власника.

Навіщо запровадили такі зміни

Такі вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні.

Передбачається, що документ допоможе у економії бюджетних коштів. Відповідний наказ дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками.

Завдяки нововведенню можна уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення, доставку та зберігання автомобільних номерів з інших регіонів.