СБУ повідомила про підозру пропагандисту Шпіру

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському пропагандисту та політтехнологу, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Мова йде про так званого "експерта" з медведчуківських каналів Михайла Шпіра.
Фахівці СБУ встановили, що цей "експерт" цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора.
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Що вдалося з'ясувати про проросійського пропагандиста
Довідка.
- У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв'ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, які принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ.
- Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України.
- Як "експерт" в ефірі одного з телеканалів, який наразі перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України "під зовнішнім управлінням".
- Зловмисника активно використовували російські пропагандисти. Він неодноразово виступав на телеканалі "Россия 24", до якого на території України введено санкції, та на "News Front", який діє на тимчасово окупованих територіях і пропагує ідеї сепаратизму.
- Пропагандист просував погляди, які прищеплюють аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу.
- Він публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності, АТО та ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк.
- Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами й вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства.
- Натомість пропагандист висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, СРСР, НКВД та політики Володимира Путіна.
Мова йде про Михайла Шпіра. Він був частим гостем телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: "112 Україна", NewsOne, крім того, виступав в ефірі російських ютуб-каналів.
Пропагандисту повідомили про підозру
- Правоохоронці провели обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання так званого "експерта" в Івано-Франківську та в Києві.
- За результатами слідчих дій Шпіру повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян, а також виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
- Наразі триває досудове слідство.
СБУ повідомила про підозру пропагандисту Шпіру: дивіться відео
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