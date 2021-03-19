СБУ повідомила про підозру пропагандисту Шпіру

Читать новость на русском

Джерело:

СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському пропагандисту та політтехнологу, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Мова йде про так званого "експерта" з медведчуківських каналів Михайла Шпіра.

Фахівці СБУ встановили, що цей "експерт" цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора.

Читайте також В Україні хочуть заборонити ідеологію "руського міра": депутати внесли законопроєкт

Що вдалося з'ясувати про проросійського пропагандиста

  • У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв'ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, які принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ.
  • Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України.
  • Як "експерт" в ефірі одного з телеканалів, який наразі перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України "під зовнішнім управлінням".
  • Зловмисника активно використовували російські пропагандисти. Він неодноразово виступав на телеканалі "Россия 24", до якого на території України введено санкції, та на "News Front", який діє на тимчасово окупованих територіях і пропагує ідеї сепаратизму.
  • Пропагандист просував погляди, які прищеплюють аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу.
  • Він публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності, АТО та ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк.
  • Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами й вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства.
  • Натомість пропагандист висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, СРСР, НКВД та політики Володимира Путіна.
Довідка. Мова йде про Михайла Шпіра. Він був частим гостем телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: "112 Україна", NewsOne, крім того, виступав в ефірі російських ютуб-каналів.

Пропагандисту повідомили про підозру

  • Правоохоронці провели обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання так званого "експерта" в Івано-Франківську та в Києві.
  • За результатами слідчих дій Шпіру повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян, а також виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
  • Наразі триває досудове слідство.

СБУ повідомила про підозру пропагандисту Шпіру: дивіться відео

Зверніть увагу! Раніше СБУ повідомила про підозру в державній зраді проросійському блогеру Анатолію Шарію. Його звинуватили у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.