Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському пропагандисту та політтехнологу, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України. Мова йде про так званого "експерта" з медведчуківських каналів Михайла Шпіра.

Фахівці СБУ встановили, що цей "експерт" цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. Читайте також В Україні хочуть заборонити ідеологію "руського міра": депутати внесли законопроєкт Що вдалося з'ясувати про проросійського пропагандиста У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв'ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, які принижують Україну , її державні символи, мову, історію, героїв та народ.

, її державні символи, мову, історію, героїв та народ. Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України.

спланованих та скоординованих інформаційних Як "експерт" в ефірі одного з телеканалів, який наразі перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України "під зовнішнім управлінням".

Зловмисника активно використовували російські пропагандисти. Він неодноразово виступав на телеканалі "Россия 24" , до якого на території України введено санкції, та на "News Front" , який діє на тимчасово окупованих територіях і пропагує ідеї сепаратизму.

, до якого на території України введено санкції, , який діє на тимчасово окупованих територіях і пропагує ідеї сепаратизму. Пропагандист просував погляди, які прищеплюють аудиторії ідею неповноцінності України , необхідності її демонтажу.

, необхідності її демонтажу. Він публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності, АТО та ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк.

АТО та ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами й вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства .

. Натомість пропагандист висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, СРСР, НКВД та політики Володимира Путіна. Довідка. Мова йде про Михайла Шпіра. Він був частим гостем телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: "112 Україна", NewsOne, крім того, виступав в ефірі російських ютуб-каналів. Пропагандисту повідомили про підозру Правоохоронці провели обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання так званого "експерта" в Івано-Франківську та в Києві.

за місцем фактичного і тимчасового проживання так званого "експерта" в Івано-Франківську та в Києві. За результатами слідчих дій Шпіру повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян, а також виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян, а також виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Наразі триває досудове слідство. СБУ повідомила про підозру пропагандисту Шпіру: дивіться відео Зверніть увагу! Раніше СБУ повідомила про підозру в державній зраді проросійському блогеру Анатолію Шарію. Його звинуватили у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.