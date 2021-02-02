Форум бойовиків у Донецьку: яка його мета та як відреагував Київ – заява Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що нещодавній форум бойовиків і пропагандистів у Донецьку – це свого роду інформаційна операція. Але ідеї, які вони там озвучували, – не нові.

Джерело: "Свобода слова"

Як зауважив у ефірі програми очільник МЗС, мета форуму – вивести пені теми та твердження в заголовки медіа. Та дослідити реакцію суспільства на певні ідеї.

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Для чого був форум бойовиків і пропагандистів

Міністр підкреслив, що учасники форуму передусім наголосили на ідеї можливої анексії окремих районів Донеччини та Луганщини.

Тому я б на це дивився, як на інформаційну пробу ґрунту. Але ідея про те, що вони колись там вийдуть на кордони Донеччини та Луганщини, – не нова. Її вже давно озвучували. Тобто зараз це вкотре прокрутили в цій інформаційній м'ясорубці ці тези,

– наголосив Кулеба та висловив сподівання, що це такий самий провальний проєкт, як колись "Новоросія".

Реакція України

Очільник МЗС розповів, що у Києві до цього ставляться спокійно та з холодною головою, розуміючи, що одна з цілей цієї інформаційної операції – викликати емоційний вибух, емоційну реакцію.

"Ми на ці провокації реагуємо тверезо та спокійно. І інформуємо наших міжнародних партнерів, зокрема і в ОНН, і в Євросоюзі. Отже, в Парижі та Берліні цією інформацією теж володіють. І ставляться так само, як і ми", – підсумував Кулеба.

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Головне про вищезазначений форум

28 січня 2021 року в окупованому Донецьку відбувся форум, на який приїхали російські пропагандисти та депутати Держдуми.

Окупанти представили так звану доктрину "Російський Донбас", у якій передбачили захоплення усієї території Донецької та Луганської областей.

Крім того, бойовики заявили про намір провести референдум, аби об'єднати Донецьк і Луганськ.

Доливає олії у вогонь і те, що на форумі виступала головна пропагандистка Путіна – Маргарита Симоньян. Так звана журналістка заявила: "Росія, матушка, забери Донбас додому".