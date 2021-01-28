Вона небезпечна, – пропагандисти бідкаються через воду у Криму

Депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на стан води в окупованому Росією Криму. За її словами, низької якості вода є небезпечною.

Джерело: radiokp.ru

Пропагандистка наголосила, що люди "хворіють на різні шкіряні болячки, інфекційні кишкові розлади".

Важливо Надії окупантів втрачені: танення снігу не наповнило кримські водосховища

"Експрокурорка" окупованого Росією Криму поскаржилася на якість води в Криму. Поклонська зазначила, що воду дають по годинах. До того ж з крана вода біжить іржава, з неприємним запахом

Її не можна використовувати в таких цілях, у яких люди звикли використовувати воду з-під крана. Вона небезпечна, люди хворіють на різні шкіряні болячки, інфекційні кишкові розлади,

– сказала Поклонська.

Крім того, як зазначила пропагандистка, страждає фермерське господарство, адже поля немає чим поливати. Вона зауважила, що раніше в Північно-Кримському каналі були спеціальні споруди, які доставляли воду до сільськогосподарських полів. Однак "зараз такої можливості немає", додала Поклонська.

Чому у Криму виникла проблема з водою

До того, як Росія окупувала Крим Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.

На півострові обміліли водосховища , зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

, зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть Позиція української влади у цьому питанні чітка: буде деокупація Криму – буде вода.