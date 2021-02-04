Працівники заблокованих медведчуківських каналів знадобилися Росії. Одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян запропонувала роботу журналістам ZIK, "112 каналу" та NewsOne.

Джерело: фейсбук Маргарити Симоньян

Головний редактор RT вирішила зібрати у себе всіх ображених життям. Вона також пропонує роботу російським представникам ЗМІ, які хочуть прислужитися Кремлю.

Читайте також На нашу країну напали і ми будемо діяти так, як потрібно, – Данілов про блокування каналів

Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, закритих демократом Зеленським. Всім, кому остогидло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто хоче працювати на свою державу та розділяє редакційну політику,

– написала вона.

Що відомо про Симоньян

Маргарита Симоньян є однією з головних путінських пропагандисток. Вона активно розповсюджує в інформаційному просторі політику Кремля.

Нещодавно Симоньян, якій заборонено в'їзд в Україну, незаконно відвідала тимчасово окупований Донбас.

Виступаючи там на так званому "форумі" пропагандистка закликала Росію приєднати ОРДЛО до себе.

Блокування каналів Козака: коротко