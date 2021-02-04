Більше нікому не потрібні: пропагандисти Кремля кличуть на роботу журналістів-медведчуківців
Працівники заблокованих медведчуківських каналів знадобилися Росії. Одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян запропонувала роботу журналістам ZIK, "112 каналу" та NewsOne.
Джерело: фейсбук Маргарити Симоньян
Головний редактор RT вирішила зібрати у себе всіх ображених життям. Вона також пропонує роботу російським представникам ЗМІ, які хочуть прислужитися Кремлю.
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Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, закритих демократом Зеленським. Всім, кому остогидло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто хоче працювати на свою державу та розділяє редакційну політику,
– написала вона.
Що відомо про Симоньян
- Маргарита Симоньян є однією з головних путінських пропагандисток. Вона активно розповсюджує в інформаційному просторі політику Кремля.
- Нещодавно Симоньян, якій заборонено в'їзд в Україну, незаконно відвідала тимчасово окупований Донбас.
- Виступаючи там на так званому "форумі" пропагандистка закликала Росію приєднати ОРДЛО до себе.
Блокування каналів Козака: коротко
- Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 канал", NewsOne заблокували та припинили мовлення на території України.
- Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів. Під час спілкування з топменеджерами президент запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.
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