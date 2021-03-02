Пропагандисти Медведчука хотіли побідкатися Європі на утиск

Джерело:Телеграм-канал PavlovskyNews
Ведучих "Першого незалежного", який утворили працівники заблокованих медведчуківських каналів, не пустили до представництва Європейського Союзу. Вони хотіли поскаржитися на те, що їхню роботу забороняють.
Намагалися донести свою скаргу в Європу ведучі Діана Панченко, Ростислав Сухачов і Юлія Колтак. Втім, їх просто не пустили на поріг представництва Європейського Союзу в Києві
Тим часом СБУ надіслала Нацраді попередження щодо "Першого незалежного" Медведчука
Медійники хотіли передати лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Він цього дня перебуває в Україні і має декілька офіційних зустрічей. Однак охорона перекрила доступ до поштової скриньки представництва без пояснення причини.
Таким діям працівники медведчуківських каналів обурилися і заявили, що в Україні немає європейських цінностей.
Сухачов у свою чергу розповів про плани повернути "Перший незалежний" в супутникове мовлення, оскільки "іншого виходу немає".