Ведучих "Першого незалежного", який утворили працівники заблокованих медведчуківських каналів, не пустили до представництва Європейського Союзу. Вони хотіли поскаржитися на те, що їхню роботу забороняють.

Намагалися донести свою скаргу в Європу ведучі Діана Панченко, Ростислав Сухачов і Юлія Колтак. Втім, їх просто не пустили на поріг представництва Європейського Союзу в Києві

Тим часом СБУ надіслала Нацраді попередження щодо "Першого незалежного" Медведчука

Навіщо журналісти прийшли під представництво ЄС

Медійники хотіли передати лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Він цього дня перебуває в Україні і має декілька офіційних зустрічей. Однак охорона перекрила доступ до поштової скриньки представництва без пояснення причини.

Таким діям працівники медведчуківських каналів обурилися і заявили, що в Україні немає європейських цінностей.

Сухачов у свою чергу розповів про плани повернути "Перший незалежний" в супутникове мовлення, оскільки "іншого виходу немає".

"Перший незалежний" попрацював менше одного дня

Телеканал "Перший незалежний" почав мовити 26 лютого о 18:00. Ефір наповнювали експрацівники заблокованих ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Уже через годину мовлення цього каналу припинили.

За даними ЗМІ, телеканал "Перший незалежний" Медведчук викупив в екссвободівця Ігоря Кривецького.

Керує "Першим незалежним" Олексій Семенов, який раніше був продюсером "112 Україна", NewsOne та "Прямого".

Через початок мовлення "Першого незалежного" Служба безпеки України вже звернулася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.



Що відомо про "Перший незалежний" / Інфографіка 24 каналу