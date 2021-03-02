Пропагандисти Медведчука хотіли побідкатися Європі на утиск
Ведучих "Першого незалежного", який утворили працівники заблокованих медведчуківських каналів, не пустили до представництва Європейського Союзу. Вони хотіли поскаржитися на те, що їхню роботу забороняють.
Джерело:Телеграм-канал PavlovskyNews
Намагалися донести свою скаргу в Європу ведучі Діана Панченко, Ростислав Сухачов і Юлія Колтак. Втім, їх просто не пустили на поріг представництва Європейського Союзу в Києві
Тим часом СБУ надіслала Нацраді попередження щодо "Першого незалежного" Медведчука
Навіщо журналісти прийшли під представництво ЄС
Медійники хотіли передати лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Він цього дня перебуває в Україні і має декілька офіційних зустрічей. Однак охорона перекрила доступ до поштової скриньки представництва без пояснення причини.
Таким діям працівники медведчуківських каналів обурилися і заявили, що в Україні немає європейських цінностей.
Сухачов у свою чергу розповів про плани повернути "Перший незалежний" в супутникове мовлення, оскільки "іншого виходу немає".
"Перший незалежний" попрацював менше одного дня
- Телеканал "Перший незалежний" почав мовити 26 лютого о 18:00. Ефір наповнювали експрацівники заблокованих ZIK, NewsOne та "112 Україна".
- Уже через годину мовлення цього каналу припинили.
- За даними ЗМІ, телеканал "Перший незалежний" Медведчук викупив в екссвободівця Ігоря Кривецького.
- Керує "Першим незалежним" Олексій Семенов, який раніше був продюсером "112 Україна", NewsOne та "Прямого".
- Через початок мовлення "Першого незалежного" Служба безпеки України вже звернулася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
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