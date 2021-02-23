Пропагандист Шарій натякнув, що у в'язниці на Стерненка можуть напасти

23 лютого 2021 , 20:14
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Джерело:

Фейсбук Анатолія Шарія

Скандальний блогер Анатолій Шарій, якому нещодавно повідомили про підозру, неоднозначно прокоментував вирок Сергію Стерненку. Він натякнув, що на активіста можуть напасти у в'язниці.

Пропагандист опублікував фото, на якому зображені чоловіки з символікою його партії, які перебувають у тюрмі.

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Неоднозначна заява Шарія щодо Стерненка

Знімок проросійський блогер підписав так: "П'ятий корпус. Привіт, Серьожа".

Ймовірно, у такий спосіб Шарій натякає на можливість нападу на активіста у в'язниці.

Нагадаємо, раніше адвокати Сергія Стерненка просили перевести його з одеського СІЗО до Києва.

Зверніть увагу! Нещодавно Шарію оголосили про підозру. Справа стосується державної зради та порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.

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Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу