Пропагандист Шарій натякнув, що у в'язниці на Стерненка можуть напасти
Скандальний блогер Анатолій Шарій, якому нещодавно повідомили про підозру, неоднозначно прокоментував вирок Сергію Стерненку. Він натякнув, що на активіста можуть напасти у в'язниці.
Джерело:Фейсбук Анатолія Шарія
Пропагандист опублікував фото, на якому зображені чоловіки з символікою його партії, які перебувають у тюрмі.
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Неоднозначна заява Шарія щодо Стерненка
Знімок проросійський блогер підписав так: "П'ятий корпус. Привіт, Серьожа".
Ймовірно, у такий спосіб Шарій натякає на можливість нападу на активіста у в'язниці.
Нагадаємо, раніше адвокати Сергія Стерненка просили перевести його з одеського СІЗО до Києва.
Стерненка засудили: що відомо
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років в'язниці з конфіскацією половини майна.
- Активіста засудили через начебто викрадення Сергія Щербіча, яке Стерненко "скоїв заради 300 гривень".
- За словами активіста, Щербіч – це проросійський колаборант та депутат від одеської партії "Довіряй ділам". Окрім того, він перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова.
- Стерненко також розповів, що спочатку суддя збирався виправдати його, однак згодом переписав обвинувальний вирок. Відбувалося це за вказівкою генпрокурорки Ірини Венедіктової та заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.
- Вирок активістові обурив українців. Ввечері 23 лютого на акції протесту вийшли жителі приблизно 20 міст.
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