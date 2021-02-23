Скандальний блогер Анатолій Шарій, якому нещодавно повідомили про підозру, неоднозначно прокоментував вирок Сергію Стерненку. Він натякнув, що на активіста можуть напасти у в'язниці.

Пропагандист опублікував фото, на якому зображені чоловіки з символікою його партії, які перебувають у тюрмі.

Читайте також Стерненко телефоном "подякував" Зеленському за вирок: в ОПУ кажуть, що дзвінка не було

Неоднозначна заява Шарія щодо Стерненка

Знімок проросійський блогер підписав так: "П'ятий корпус. Привіт, Серьожа".

Ймовірно, у такий спосіб Шарій натякає на можливість нападу на активіста у в'язниці.

Нагадаємо, раніше адвокати Сергія Стерненка просили перевести його з одеського СІЗО до Києва.

Зверніть увагу! Нещодавно Шарію оголосили про підозру. Справа стосується державної зради та порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.

Стерненка засудили: що відомо

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років в'язниці з конфіскацією половини майна.

Активіста засудили через начебто викрадення Сергія Щербіча, яке Стерненко "скоїв заради 300 гривень".

За словами активіста, Щербіч – це проросійський колаборант та депутат від одеської партії "Довіряй ділам". Окрім того, він перебуває під тотальним контролем мера Одеси Геннадія Труханова.

Стерненко також розповів, що спочатку суддя збирався виправдати його, однак згодом переписав обвинувальний вирок. Відбувалося це за вказівкою генпрокурорки Ірини Венедіктової та заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.

Вирок активістові обурив українців. Ввечері 23 лютого на акції протесту вийшли жителі приблизно 20 міст.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу