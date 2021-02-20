У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні увечері 20 лютого запалили Промені Гідності. Саме 20 лютого в Україні відзначають роковини розстрілів людей під час подій Євромайдану.

Захід розпочався приблизно о 19:00 і має тривати 4 години. Промені Гідності – це інсталяція на честь Героїв Небесної Сотні. До теми Чорний день в історії: в Україні – роковини наймасштабнішого розстрілу на Майдані Як запалювали Промені Гідності у Києві на Майдані / Фото 24 каналу, Анастасії Зубової На Майдані в Києві запалили Промені Гідності: що відомо За словами організаторів, промені світла символізують душі загиблих. А саме, світло, що долає темряву, самопожертва ціною життя в ім’я життя. Уперше проєкт представили до перших роковин розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з майдану Незалежності – з тих місць, де загинули Герої Небесної Сотні. До Дня Гідності та Свободи в 2017 році промені засяяли на місці майбутнього Музею Майдану. У 2021 році акція відзначається тим, що її доповнює мультимедійний складник. Усі, хто прийшов на алею Героїв Небесної Сотні вшанувати загиблих майданівців, отримали змогу почути музику Романа Коляди. Її він написав спеціально для проєкту "Характери Гідності". Крім того, у виставковому павільйоні Музею Майдану "Куб" транслюють відеоролики "Характери Гідності" – історії про Героїв Небесної Сотні, записані з уст їхніх рідних. Також показують мистецький кліп "Сторожа Гідності". На Майдані в Києві запалили Промені гідності: відео На Майдані Незалежності запалюють "Промені Гідності", які символізують душі загиблих учасників Революції Гідності pic.twitter.com/mZulbeSgf2 — НВ (@tweetsNV) February 20, 2021 Зверніть увагу Промені у небо і паперові янголи: як вшановують Небесну Сотню у містах України Що відомо про Революцію Гідності: головне Протести розпочалися 21 листопада 2013 року. Це була реакція на рішення тодішньої влади про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Тоді президентом України був Віктор Янукович , а прем'єром – Микола Азаров . Обидвоє у підсумку втекли та досі перебувають за кордоном.

, а прем'єром – . Обидвоє у підсумку втекли та досі перебувають за кордоном. Спершу протестували здебільшого молодь і студенти, але після жорсткого розгону до них долучилися й старші українці.

18 – 21 лютого відбулось жорстоке протистояння на Майдані. Цей період називають завершальним етапом Революції Гідності.

У результаті 22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року.

та призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року. Під час протистояння загинули 82 людини. Ще понад 600 постраждали.

Головні події Революції Гідності / Інфографіка 24 каналу