Колишньому керівнику прокуратури Київської області висунули обвинувачення. За версією слідства, він приховував дії своїх підлеглих. Ті умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення засудженого за умисне вбивство екснардепа. Ймовірно, мовиться про Віктора Лозінського.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Зробила це Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

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Деталі справи

Колишнього керівника прокуратури звинувачують у:

організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи,

службовому підробленні,

приховуванні злочину,

завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

"Згідно з обвинувальним актом, прокурори умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата, засудженого за умисне вбивство, від відбування покарання у зв'язку із станом здоров'я", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Натомість екскерівник прокуратури намагався уникнути відповідальності та приховував протиправні дії своїх підлеглих. За версією слідства, ті скоїли їх у інтересах екснардепа.

Тому екпрокурор організував складання та видачу неправдивої апеляційної скарги на цю ухвалу суду. Для її реєстрації у нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення до автоматизованої системи обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей,

– зауважили в ОГП.

Пізніше, щоб приховати правопорушення підлеглих, посадовець здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення. Зокрема, документально створив видимість, що злочин скоїли не підлеглі прокурори, а працівники виправної колонії. Останні нібито незаконно випустили нардепа із закладу, де він відбував покарання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

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