Справа Лозінського: прокурори умисно не оскаржили дострокове звільнення екснардепа
Колишньому керівнику прокуратури Київської області висунули обвинувачення. За версією слідства, він приховував дії своїх підлеглих. Ті умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення засудженого за умисне вбивство екснардепа. Ймовірно, мовиться про Віктора Лозінського.
Джерело:Офіс генпрокурора
Обвинувальний акт уже скерували до суду. Зробила це Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
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Деталі справи
Колишнього керівника прокуратури звинувачують у:
- організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи,
- службовому підробленні,
- приховуванні злочину,
- завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.
"Згідно з обвинувальним актом, прокурори умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата, засудженого за умисне вбивство, від відбування покарання у зв'язку із станом здоров'я", – наголосили в Офісі генпрокурора.
Натомість екскерівник прокуратури намагався уникнути відповідальності та приховував протиправні дії своїх підлеглих. За версією слідства, ті скоїли їх у інтересах екснардепа.
Тому екпрокурор організував складання та видачу неправдивої апеляційної скарги на цю ухвалу суду. Для її реєстрації у нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення до автоматизованої системи обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей,
– зауважили в ОГП.
Пізніше, щоб приховати правопорушення підлеглих, посадовець здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення. Зокрема, документально створив видимість, що злочин скоїли не підлеглі прокурори, а працівники виправної колонії. Останні нібито незаконно випустили нардепа із закладу, де він відбував покарання.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.
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Що відомо про справу Лозінського
- 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника.
- У квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі. Пізніше Вищий спецсуд з цивільних і кримінальних справ зменшив йому покарання до 10 років ув'язнення.
- У червні 2014 року Бориспільський міськрайсуд Київської області за клопотанням захисників засудженого ухвалив рішення звільнити Лозінського з колонії через хворобу.
- 6 травня 2019 року Дніпровський райсуд Києва достроково зняв судимість з Лозінського. На переконання суду, після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі Лозінський своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення.
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