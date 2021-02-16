Українські прокурори просять Канаду про аудіозапис щодо збитого МАУ

Українська прокуратура підготувала запит до канадських колег із проханням передати секретний аудіофайл. Йдеться про оприлюднений у ЗМІ запис розмови щодо навмисного збиття літака.

Українська сторона вже не вперше звертається із запитом щодо цього аудіофайлу. Офіційних звернень вже було три.

Раніше Розвідка Канади отримала секретні записи розмови іранського міністра про авіакатастрофу МАУ

Що відомо про запит України до Канади

Офіс генпрокурора просить аудіо, на якому може бути інформація про ймовірну навмисність збиття українського літака МАУ в небі над Іраном.

За словами заступника генпрокурорки Венедіктової Гюндуза Мамедова, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

Сподіваємося на якнайшвидшу передачу цього аудіофайлу і готові до проведення експертиз паралельно з нашими партнерами. Так ми прискоримо процес встановлення істини й досягнення справедливості,

– розповів Мамедов.

Складність передачі файлу

Є труднощі з передачею матеріалів із Канади, зазначив заступник генпрокурорки. Українські прокурори в постійному зв'язку з канадськими колегами, але це мало сприяє оперативному виконанню запитів.

Ба більше, Україна ініціювала візит української групи в Канаду для проведення особистих зустрічей. У генпрокуратурі сподіваються, що його розглянуть найближчим часом.

Що це за запис про МАУ

10 лютого видання CBC News повідомило, що уряд та органи безпеки Канади вивчають секретний аудіозапис. На ньому ймовірно міністр закордонних справ Ірану обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

Чоловік на записі пояснив, що ймовірно, катастрофа сталась через навмисний напад на нього двома або трьома "інфільтраторами".

В українському МЗС пообіцяли з'ясувати, що насправді сталося тієї ночі. Євгеній Єнін наголосив, що ключовим є відновлення справедливості.

. Літак МАУ збили 8 січня в Ірані. Усі 176 людей на борту загинули, серед них 11 українців. Детальніше – читайте тут.



Детально про авіакатастрофу в Ірані / Інфографіка 24 каналу