Жорстоке вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині: прокурори хочуть довічного ув’язнення
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Прокуратура буде оскаржувати рішення суду про позбавлення волі на 15 років жорсткого вбивцю, який в Одеській області по звірячому убив сусідську 11-річну дівчинку. Державне обвинувачення вимагатиме закрити його у тюрмі довічно.
Прокурори вважають, що суд першої інстанції виніс м’який вирок. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині: що відомо
- У червні 2019 року в селищі Іванівка на Одещині 22-річний місцевий мешканець заманив 11-річну сусідку до себе додому, де намагався вчинити стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.
- Не довівши свій намір до кінця молодик, вирішив вбити дитину. Щоб приховати злочин, він кинув тіло дівчинки до вигрібної ями.
- Дарія Лук'яненко зникла по дорозі до заняття у танцювальному гуртку. 6 днів її шукали родичі, поліцейські, військові та волонтери. Знайшли оголене та понівечене тіло дівчинки у вигрібній ямі. Сам Тарасов активно допомагав у пошуках, але поліція викрила злочинця.
- Як згодом з'ясувалося, її викрав 22-річний сусід. Зґвалтувати її він не встиг через нібито появу людей.
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