Прокуратура буде оскаржувати рішення суду про позбавлення волі на 15 років жорсткого вбивцю, який в Одеській області по звірячому убив сусідську 11-річну дівчинку. Державне обвинувачення вимагатиме закрити його у тюрмі довічно.

Прокурори вважають, що суд першої інстанції виніс м’який вирок. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Читайте також Попри спробу самогубства: на Одещині суд виніс вирок вбивці 11-річної Дарії Лук'яненко Вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині: що відомо У червні 2019 року в селищі Іванівка на Одещині 22-річний місцевий мешканець заманив 11-річну сусідку до себе додому, де намагався вчинити стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.

Не довівши свій намір до кінця молодик, вирішив вбити дитину. Щоб приховати злочин, він кинув тіло дівчинки до вигрібної ями.

Дарія Лук'яненко зникла по дорозі до заняття у танцювальному гуртку. 6 днів її шукали родичі, поліцейські, військові та волонтери. Знайшли оголене та понівечене тіло дівчинки у вигрібній ямі. Сам Тарасов активно допомагав у пошуках, але поліція викрила злочинця.

Як згодом з'ясувалося, її викрав 22-річний сусід. Зґвалтувати її він не встиг через нібито появу людей.