Українські прокурори звернулися до Канади: просять аудіозапис щодо збиття літака МАУ

Джерело:Телеграм Офісу генпрокурора
Офіс генпрокурора звернувся до Канади щодо отримання аудіофайлу, який може свідчити про навмисне збиття літака МАУ в Ірані. Прокурори просять інформацію, аби пришвидшити процес розслідування трагедії.
Українська сторона вже підготувала запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіо запису, який опублікував канадський телерадіомовник CBC News.
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Офіс генпрокурора просить аудіо, на якому може бути інформація про ймовірну навмисність збиття українського літака МАУ в небі над Іраном.
За словами заступника генпрокурори Гюндуза Мамедова, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.
Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ,
– зазначив Мамедов.
Він додав, що українська сторона розраховує на отримання аудіофайлу, "адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді й Україні".
Мамедов наголосив, що у такому випадку слідство йтиме оперативніше, а це дозволить швидше встановити істину та відновити справедливість.