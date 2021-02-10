Українські прокурори звернулися до Канади: просять аудіозапис щодо збиття літака МАУ

Офіс генпрокурора звернувся до Канади щодо отримання аудіофайлу, який може свідчити про навмисне збиття літака МАУ в Ірані. Прокурори просять інформацію, аби пришвидшити процес розслідування трагедії.

Українська сторона вже підготувала запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіо запису, який опублікував канадський телерадіомовник CBC News.

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Що відомо про запит України до Канади

Офіс генпрокурора просить аудіо, на якому може бути інформація про ймовірну навмисність збиття українського літака МАУ в небі над Іраном.

За словами заступника генпрокурори Гюндуза Мамедова, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ,

– зазначив Мамедов.

Він додав, що українська сторона розраховує на отримання аудіофайлу, "адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді й Україні".

Мамедов наголосив, що у такому випадку слідство йтиме оперативніше, а це дозволить швидше встановити істину та відновити справедливість.

Реакція на оприлюднені записи

На аудіо міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф начебто обговорює можливість того, що збиття літака було навмисним.

обговорює В українському міністерстві закордонних справ пообіцяли з'ясувати, що насправді сталося тієї ночі . Євгеній Єнін наголосив, що ключовим є відновлення справедливості . Україна та світ не дозволять, щоб інтереси нації чи окремих громадян були вищими за життя та права людини.

. Євгеній Єнін наголосив, що влада переконана, що вони підроблені. Іран також вже відреагував на оприлюднені записи – місцева

Літак МАУ збили 8 січня в Ірані. Усі 176 людей загинули, серед них 11 українців. Детальніше про авіакатастрофу читайте тут.



Авіакатастрофа МАУ / Інфографіка 24 каналу