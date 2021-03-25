Головний прокурор Донецької обласної підписав повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. У ньому мовиться про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права під час війни.

Що відомо про звернення прокуратури

Лист підготували у співпраці з Луганським обласним правозахисним центром "Альтернатива". Він містить інформацію про чисельні факти ведення воєнних дій невибіркового характеру.

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Під час війни проросійські бойовики завдали шкоду життєво важливим об'єктам цивільної інфраструктури.

Які порушення вчинили російські найманці

Бойовики здійснювали заборонені Женевською конвенцією 1949 року артилерійські обстріли об'єктів електропостачання, водогонів, гідротехнічних споруд та закладів охорони здоров'я.

Мовиться про 42 факти невибіркових обстрілів Авдіївки, Лиману, Слов'янська, Вуглегірська, Ясинуватського та Мар'їнського районів Донецької області із загальною кількістю населення понад 200 тисяч людей.



Наслідки обстрілів бойовиків на Донбасі / Фото Офісу генпрокурора

Втрати за роки війни

Понад 3,5 тисячі об'єктів інфраструктури Донеччини пошкоджені та зруйновані;

735 цивільних загинули внаслідок ворожих обстрілів;

1 835 – отримали травми.



Окупанти на Донбасі обстрілюють важливу інфраструктуру / Фото Офісу генпрокурора

Зауважимо, загалом у правоохоронних органах області є інформація про 3 969 фактів пошкодження та руйнування житлових будинків, промислових будівель та інших цивільних об'єктів.



Прокуратура звернеться в Гаагу через порушення на війни / Фото Офісу генпрокурора