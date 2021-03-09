Прокуратура підготувала звернення у Гаазький трибунал через обстріли цивільних на Донбасі

Джерело:пресслужба Офісу генпрокурора
Офіс генпрокурора підготував звернення у Гаазький трибунал через обстріли цивільних на Донбасі. Проросійські бойовики систематично атакують мирне населення.
Російські найманці відкривають вогонь по лікарнях, житлових будинках, об'єктах газо-, водо- та електропостачання. Уся ця інфраструктура не використовується у військових цілях, а, отже, заборонена Женевською конвенцією 1949 року.
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Здійснений аналіз і зібрана доказова база доводить систематичність злочинних дій щодо мирних жителів Луганщини та цивільних об'єктів, що забезпечують життєдіяльність міст та надають медичну допомогу,
– зазначив Гюндуз Мамедов.
Заступник генпрокурора розповів, що в обласних прокуратурах на Донбасі запроваджений реєстр постраждалих у результаті військових дій, який дозволяє:
У кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, з яких понад 90% – саме фізичні особи.
328 цивільних отримали тілесні ушкодження, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів.
В Офісі генпрокурора додали, що у повідомленні виклали інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів.
Наслідками таких дій з боку агресора були численні ушкодження:
Зафіксовані були також перерви у водопостачанні та електроживленні у селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тисяч.
З 2014 року встановлено понад 7 тисяч пошкоджених та зруйнованих об'єктів інфраструктури Луганської області.
Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів окупантів, унаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув.Зверніть увагу! Загалом до Гаазького трибуналу направлено вже 16 інформаційних повідомлень щодо порушень Міжнародного гуманітарного права у Криму та на Донбасі.