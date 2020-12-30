Прокуратура Криму і Севастополя направила в українські суди 27 проваджень за статтею про державну зраду. Також встановили приблизно 500 літаків і 600 кораблів.

Вони порушували порядок в'їзду та виїзду на окупований Кримський півострів. Про це повідомила пресслужба відомства.

Актуально Відмовились служити в армії Росії: у грудні проти кримчан винесли рекордну кількість вироків

Інформаційні повідомлення

За клопотаннями прокуратури автономії наклали арешти на 104 літаків і 50 судів-порушників. У відомстві відзначили, що в офісі прокуратури Міжнародного кримінального суду створили 3 інформаційні повідомлення про:

насильницьке переміщення цивільного населення півострова;

широкомасштабне знищення та привласнення майна в окупованому Криму;

пропаганду служби в армії Росії серед дітей.

Загалом вже опублікували 9 інформаційних повідомлень про військові дії в Криму. За допомогою них прокурор МКС 11 грудня 2020 року завершив попереднє вивчення справ "Ситуація в Україні".

Підозра слідчим та прокурорам

Також українські прокурори у 2020 році встановили та повідомили про підозру 25 підконтрольним Росії слідчим, прокурорам і суддями в окупованому Криму. Їх звинуватили:

► у вчиненні державної зради;

► у порушенні законів і звичаїв ведення війни за незаконне кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 року під будівництвом парламенту Криму.

Початок роботи міжвідомчої групи

Також прокуратура Криму ініціювала початок роботи міжвідомчої робочої групи з питань розрахунку збитків та втрат, завданих Україні внаслідок порушень природоохоронного законодавства в Криму. До складу групи увійшли Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, спеціалісти центрального органу державної влади, експерти, представники Офісу Генпрокурора та прокуратури автономії.

Довідка. Раніше заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов повідомив, що через порушення прав власності в Криму постраждали майже 4 тисячі людей. У 85% з них зафіксували незаконне вилучення земельних ділянок, а в решти – руйнування нерухомості.

Відзначимо, що станом на листопад 2020 року, українські прокурори розслідували 5 тисяч проваджень через воєнні злочини в Криму і на Донбасі.