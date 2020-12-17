Прокуратура необґрунтовано вимагає арешту для активіста Стерненка
Активіст Сергій Стерненко розповів, що прокуратура клопотатиме про арешт для нього. Він обурився цим рішенням, адже 3 тижні тому в активіста закінчився домашній арешт і Стерненко не втік за кордон.
Стерненко обурився, що прокурорам байдуже на це. Про це активіст написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Також Сергій повідомив, що 17 грудня отримав від прокурорів клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось. Але шавкам Венедіктової пофіг. У них чітка вказівка закрити мене до СІЗО,
– наголосив активіст.
Він додав, що засідання відбудеться вже 18 грудня в Приморському суді о 12:00.
Що було раніше
- 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.
- Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.
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Справа проти Сергія Стерненка: що варто знати
- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще у 2018 році. Однак слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем. Поранення стало смертельним.
- Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
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