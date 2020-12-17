Активіст Сергій Стерненко розповів, що прокуратура клопотатиме про арешт для нього. Він обурився цим рішенням, адже 3 тижні тому в активіста закінчився домашній арешт і Стерненко не втік за кордон.

Стерненко обурився, що прокурорам байдуже на це. Про це активіст написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Важливо "Очікував більшого": як минуло засідання суду у справі активіста Стерненка

Також Сергій повідомив, що 17 грудня отримав від прокурорів клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось. Але шавкам Венедіктової пофіг. У них чітка вказівка закрити мене до СІЗО,

– наголосив активіст.

Він додав, що засідання відбудеться вже 18 грудня в Приморському суді о 12:00.

Що було раніше

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

Цікаво Стерненко розповів, чи отримує зараз погрози

Справа проти Сергія Стерненка: що варто знати