Прокуратура відзвітувала про вирок Стерненку

Так, прокурори підтримували публічне обвинувачення Стерненка.

Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

Що заявили у прокуратурі

Стверджують, що прокурори довели, що Стерненко у квітні 2015 року переслідував умисел, аби Щербіч склав депутатські повноваження.

Переконують, нібито "потерпілого" заманили на зустріч та побили.

"Потерпілого зв’язали із застосуванням пластикового затиску, наділи на голову тканинний мішок, обмотавши його липкою стрічкою, та відвезли до Одеси, де утримували у підвальному приміщенні, – мовиться у повідомленні прокуратури.

Потім, за твердженнями прокурорів, Стерненко та інші особи залякали Щербіча, тож він склав депутатські повноваження. Під час цього чоловіка нібито катували.

Крім того, заволоділи нібито майном чоловіка, зокрема, грошима. У результаті потерпілий начебто отримав струс мозку, синці тощо.

Вирок Стерненку: що відомо