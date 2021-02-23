Прокуратура відзвітувала про вирок Стерненку
В Одеській обласній прокуратурі відзвітували про вирок активісту Сергію Стерненку, якого 23 лютого засудили до 7,3 роки в'язниці. Переконують, що надали обґрунтовані твердження та докази.
Джерело:Одеська прокуратура
Так, прокурори підтримували публічне обвинувачення Стерненка.
Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми
Що заявили у прокуратурі
- Стверджують, що прокурори довели, що Стерненко у квітні 2015 року переслідував умисел, аби Щербіч склав депутатські повноваження.
- Переконують, нібито "потерпілого" заманили на зустріч та побили.
"Потерпілого зв’язали із застосуванням пластикового затиску, наділи на голову тканинний мішок, обмотавши його липкою стрічкою, та відвезли до Одеси, де утримували у підвальному приміщенні, – мовиться у повідомленні прокуратури.
- Потім, за твердженнями прокурорів, Стерненко та інші особи залякали Щербіча, тож він склав депутатські повноваження. Під час цього чоловіка нібито катували.
- Крім того, заволоділи нібито майном чоловіка, зокрема, грошима. У результаті потерпілий начебто отримав струс мозку, синці тощо.
Вирок Стерненку: що відомо
- Приморський суд Одеси засудив Стерненка до 7,3 роки в'язниці.
- Однак активіст назвав справу політично вмотивованою. Стерненко стверджує, що на суддю тиснули генпрокурорка Ірина Венедіктова, заступник глави Офісу Президента Олег Татаров та мер Одеси Геннадій Труханов.
- Стерненко додав, що порадиться з адвокатами та подаватиме на апеляцію.
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