Незаконний арешт журналіста в Криму: українська прокуратура відкрила кримінальну справу

У прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрили кримінальне провадження щодо незаконних дій російських силовиків. Вони 10 березня затримали на півострові журналіста Владислава Єсипенка.
Дії окупаційних "правоохоронців" кваліфікували як незаконне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюватиме саме прокуратура Криму та Севастополя.
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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк", – наголосили у прокуратурі.
Затримання журналіста у Криму: що відомо
- Журналіста затримали ще 10 березня, але відомо про це стало лише 16 березня. Російські силовики звинуватили Єсипенка у тому, що він нібито збирав інформацію "в інтересах спецслужб України".
- За їхніми словами, журналіст "здійснював фото- й відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".
- Згодом у ФСБ Росії взагалі запевнили, що Єсипенко начебто сам зізнався у співпраці з українською розвідкою.
- Водночас українська розвідка прокоментувала це так, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації півострова.
- Також йому приписують зберігання у своєму автомобілі саморобного вибухового пристрою.