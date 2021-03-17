У прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрили кримінальне провадження щодо незаконних дій російських силовиків. Вони 10 березня затримали на півострові журналіста Владислава Єсипенка.

Дії окупаційних "правоохоронців" кваліфікували як незаконне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюватиме саме прокуратура Криму та Севастополя.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк", – наголосили у прокуратурі.

Затримання журналіста у Криму: що відомо