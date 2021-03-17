Незаконний арешт журналіста в Криму: українська прокуратура відкрила кримінальну справу
У прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрили кримінальне провадження щодо незаконних дій російських силовиків. Вони 10 березня затримали на півострові журналіста Владислава Єсипенка.
Джерело:Прокуратура АР Крим та Севастополя
Дії окупаційних "правоохоронців" кваліфікували як незаконне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюватиме саме прокуратура Криму та Севастополя.
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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк", – наголосили у прокуратурі.
Затримання журналіста у Криму: що відомо
- Журналіста затримали ще 10 березня, але відомо про це стало лише 16 березня. Російські силовики звинуватили Єсипенка у тому, що він нібито збирав інформацію "в інтересах спецслужб України".
- За їхніми словами, журналіст "здійснював фото- й відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".
- Згодом у ФСБ Росії взагалі запевнили, що Єсипенко начебто сам зізнався у співпраці з українською розвідкою.
- Водночас українська розвідка прокоментувала це так, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації півострова.
- Також йому приписують зберігання у своєму автомобілі саморобного вибухового пристрою.
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