Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через призначення Геннадія Кернеса міським головою. Річ у тім, що на той момент Кернес ще перебував у лікарні й не міг скласти присягу.

Розслідування проводить група обласних прокурорів. Про це повідомила місцева депутатка Аліна Мустафаєва у фейсбуці. Важливо Ймовірна підробка підпису Кернеса: у Харківській мерії все заперечують Мустафаєва уточнила, що справу порушено проти голови Харківської територіальної виборчої комісії Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що повторно обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен вчергове складати присягу. У разі доведення провини Мозговій загрожує: штраф,

виправні роботи до 2 років,

обмеження волі від 3 років,

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади. Зверніть увагу! 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів). Що відомо про смерть Геннадія Кернеса Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте". Йому було 62 роки.

в берлінській клініці "Шаріте". Йому було 62 роки. Як відомо, Кернес лікувався у Німеччині, адже хворів на COVID-19 і отримав ускладнення. Його поховали 23 грудня у Харкові.

і отримав ускладнення. Його поховали 23 грудня у Харкові. 21 грудня Ігор Терехов заявив про те, що Кернесу треба надати звання почесного громадянина Харкова. Окрім цього, говорили й про встановлення йому пам'ятника. Також була пропозиція назвати станцію метро ім'ям Кернеса, а також проспект або вулицю.